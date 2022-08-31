Amatör Spor Kulüplerinin desteklenmesi amacıyla, Vali Cevdet Atay, Gençlek ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve kurum amirlerinin katılımıyla, Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda 47 Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel idaresi tarafından alınan spor malzemeleri 47 spor kulübüne düzenlenen etkinlikle dağıtıldı.

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