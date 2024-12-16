Düzce Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Yığılcaspor-Aziziyespor karşılaşmasının ikinci yarısında saha için futbolcular arasında tartışma çıktı. İki taraftar grubu arasıda çıkan tekemli yumruklu kavgada 8 kişi hafif yaralandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce Yığılca Şehir Stadı'ndaki Yığılcaspor-Aziziyespor karşılaşmanın ikinci yarısının oynandığı sırada saha içinde futbolcular arasında tartışma çıktı.

Aziziyesporlu bazı taraftarlarının sahaya girmesi ile kavgaya dönüşen tartışmaya tribünde bulunan Aziziyespor taraftarları da katıldı.

Ev sahibi takımın müdahalesi ile iki taraftar grubu arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 8 kişi hafif yaralandı.

Polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Jandarma ekibi de havaya silah doğrultup tarafları sakinleştirmeye çalışırken, stat çevresinde alınan güvenlik önlemleri ardından misafir takım oyuncuları ve taraftarları ilçeden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.