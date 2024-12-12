Kaza Düzce Beyciler Mahallesi 1615. Sokakta meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre B.T. İdaresindeki 81 AEA 357 plakalı araç sürücüsü sokak içindeki viraji alamayıp kaza yaptı. SEFER DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araç devrilince durabildi. Ekiplerin sürücüye yaptığı kontrollerde 0.97 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Çekici yardımı ile araç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sürücü B. T. ye alkollü araç kullanmak suçundan ceza yazılarak ehliyetine el konuldu.