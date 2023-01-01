Düzce(İHA) – Düzce’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vuruldu.

Düzce(İHA) – Düzce’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vuruldu.

Olay, Düzce’nin Hacıkadirler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde oturan Ş.K.’nın evine giden 4 kişi ile Ş.A. ve yanında bulunan H.K. arasında alacak verecek husumeti üzerine tartışma çıktı. Çıkan arbedede henüz belirlenemeyen bir kişinin belinden çıkardığı silahla ateş etmesi sonucu H.K. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 3 mermi ile yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.