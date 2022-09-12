Düzce’de Ahilik Haftası kutlamaları Belediye Meydanı önünden Anıtpark alanına kadar süren kortejle başladı. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan esnaf, burada açtıkları stantlarla ürünlerini tanıttılar. Programda ayrıca ahi pilavı ikramı yapıldı.

Düzce’de Ahilik Haftası kutlamaları Belediye Meydanı önünden Anıtpark alanına kadar süren kortejle başladı. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan esnaf, burada açtıkları stantlarla ürünlerini tanıttılar. Programda ayrıca ahi pilavı ikramı yapıldı.

Düzce’de Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama programı Düzce Belediyesi önünden Anıtpark’a kadar süren kortej yürüyüşü ile başladı. Esnaf, mehter ile birlikte yürüdü, halkı selamladı.

Ardından Anıtpark’ta devam eden etkinliklerde konuşan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, “Birliğimiz ilimiz genelinde 27 meslek odası 1 şubesiyle konuşlanmış, 13 bin 500 civarı iş yerimiz aileleriyle çalışanları birlikte düşünüldüğünde 70 bin insanı temsil eden Düzce’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu itibarla mesuliyetimiz ağırdır. Düzce’mizde ve ülkemizde esnaf ve sanatkarlarımız sadece işiyle iştigal eden kesim değildir. Selçuklu döneminden başlayan esnaf ve sanatkar teşkilatı bu ülkenin her zaman mayası olmuş, çimentosu olmuştur. Ülkeyi ayakta tutan bir arada tutan ülkemize istikamet çizen bir görevi de asırlar boyunca bu teşkilat hakkıyla yerine getirmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından yılın Ahisi, Çırağına ödül verildi. Programın sonunda ebediyete intikal etmiş esnaf ve sanatkarların ruhuna dua okundu. Protokol üyeleri esnaf ve sanatkarlar tarafından kurulan stantları gezdi. Ayrıca programa katılanlara ahi pilavı ikramı yapıldı.