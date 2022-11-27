DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen kent merkezindeki yapıların yıkımına başlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen kent merkezindeki yapıların yıkımına başlandı.

Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesi Sarıdere köyü olan 5,9 büyüklüğündeki depremde 263 bina hasar almıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında acil yıkım gerektiren binaların yıkımına başlandı. İlk olarak Cami Kebir Mahallesi Alemdar Sokak’ta bulunan ve daha önce belediye ekipleri tarafından boşaltılan binaya iş makinesi ile giren ekipler, deprem sonrası kent merkezindeki ilk yıkımı da gerçekleştirdi. Yıkım sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

İlk yıkımın yapıldığı Düzce kent merkezinde, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı da en kısa sürede gerçekleştirilecek.