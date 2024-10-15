DÜZCE (İHA) – Düzce’de 23 Kasım 2022’deki depremden ve sel afetlerinden etkilenen vatandaşlar yeni konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentte 23 Kasım’da merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki deprem ile farklı tarihlerde yaşanan sel, taşkın ve heyelanlarda evleri hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan 726 konuttan 469’u tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Törene Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile protokol üyeleri ve depremde evi ağır hasar alarak yıkılan vatandaşlar katıldı.

"Konutların hepsinin tamamlanması için mücadele veriyoruz"

Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, vatandaşların sıcak yuvalarına kavuştuğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın mutluluğu bizlere de yansıyor. 23 Kasım 2022 depreminde evi hasar görüp yıkılan 590, sel afetlerinden etkilenen ise 136 hak sahibimiz var. Toplamda 726 hak sahibimiz borçlanmalarını yaptı. Konutların hızlı şekilde tamamlanması için mücadele veriyoruz. Bürokratik engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Afetlere hazır bir şehir imar ediyoruz"

Belediye Başkanı Faruk Özlü, "AFAD’ın yaptığı tespitlere göre, il genelinde 791 hasarlı bina vardı. İhale edilen 726 konuttan 469’u tamamlandı. AFAD’dan verilen bilgiye göre, önümüzdeki yıl mart ayına kadar kalan kısımda tamamlanacak. Bir ülke düşünün yaklaşık 2 yıl içerisinde bir ilde 726 konutu tamamlıyor ve veriyor. Şundan emin olun 6 Şubat depremleri olmasaydı bu konutlar bir yılda teslim edilecekti. Bu gecikmenin sebebi 6 Şubat depreminden sonra ülkemizdeki afet noktasındaki ağırlık merkezinin doğuya yani 11 ile kaymış olmasıdır" diye konuştu.

"Kasım ayı Düzceliler için acılarla dolu bir ay"

12 Kasım 1999 depremini hatırlatan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise, "Kasım ayının Düzceliler için çok acı tecrübeleri var. 12 Kasım ve 23 Kasım. Rabbim bir daha bu millete böyle bir afet yaşatmasın. Yeni konutların huzur içinde oturabileceğiniz yerler olmasını diliyorum. Biz her türlü afetle mücadele etmiş bir iliz. Yaralarımızı sarmış, küllerimizden yeniden doğmuş bir iliz. İnşallah acı günleri geride bırakmışızdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda yapılan kura çekiminde hak sahibi 469 aile yeni yuvalarına kavuştu. Yeni evlerine kavuşan hak sahipleri mutlu olduklarını ifade etti.