Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla 2024 yılı boyunca kentin dört bir yanında parklar, spor alanları ve yeşil alanlar yeniden şekillendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmalarla şehri daha yeşil, estetik ve modern bir görünüme kavuşturdu. Yeni parkların yapımı, eski parkların yenilenmesi, spor sahalarının yenilenmesi ve çimlendirme çalışmaları sayesinde kent, hem görsel hem de çevresel anlamda büyük bir dönüşüm yaşadı. Park ve yeşil alanların zenginleştirilmesi, şehre estetik bir dokunuş katarken, vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunuldu.

Yeşil alan bakımı ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürüldü

Yıl boyunca müdürlük şehirdeki yeşil alanların bakımını titizlikle sürdürdü. Yabani ot temizliği, ağaç dip çapaları, gül dip çapaları ve dikenlik alan temizliği gibi rutin bakım işlemleri başarıyla tamamlandı. Yabani ot temizliği toplamda 168 bin metrekare alanda yapıldı. Ayrıca 317 ağaçta herekleme işlemi, 4 bin 209 ağaçta ise sürgün temizliği gerçekleştirildi. Yıl boyunca 35 bin metrekare alanda dikenlik temizliği ve 4 bin metrekare alanda sert zemin kazıma çalışması yapıldı.

Görsel zenginlik artırıldı

Parklar, kavşaklar, sokak araları ve mezarlıklar gibi kamu alanları için toplamda 7,5 milyon metrekare çim biçme çalışması yapıldı. Şehre estetik bir katkı sağlamak amacıyla, 851 ağaç, 82 bin 622 çalı ve 381 bin 878 mevsimlik çiçek dikildi. Ayrıca 6 bin 961 ağaç form budaması, 55 bin 854 metrekare çalı budaması ve 94 bin gül budaması ile bitkilerin sağlıklı gelişimi desteklendi. Çimlendirme çalışmalarında ise 16 bin 649 metrekare alanda yeni çimler ekildi. Çevre sağlığını ve bitki verimliliğini artırmaya yönelik gübreleme ve ilaçlama çalışmaları devam etti. Bu sayede bitki hastalıkları ve zararlılarının önüne geçildi. Park ve yeşil alanların su ihtiyacı düzenli olarak sulama çalışmaları ile karşılanırken, park alanlarına 315 yeni çöp kovası montajı yapıldı, 68 çöp kovası ise tamir edildi. Ekipler, çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla 9 yeni oyun grubu montajı gerçekleştirdi. Ayrıca 77 adet oyun grubu ekipman montajı yapıldı ve 99 oyun grubu ekipmanında tamirat işlemleri gerçekleştirildi.

Parklar ve spor alanları yenilendi

2024 yılında iki yeni park yapıldı ve 9 park revize edildi. Sallar Mahallesi 4617 Sokak Parkı ve Çamlıevler Mahallesi 1. Sokak Parkı gibi projelerle çocuk oyun alanları vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Aziziye Mahallesi, Nalbantoğlu Mahallesi ve Kültür Mahallesi’nde bulunan parklar modernize edildi. Spor alanları da yenilendi. 2 adet basketbol sahası, 11 futbol sahası ve 2 tenis sahası yeniden yapılarak sporseverlere kaliteli alanlar sağlandı.

Tarım akademisi’nden eğitim ve uygulamalı çalışmalar

Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Akademisi, önemli eğitim ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Meyve ağaçlarında aşılama kursu düzenlendi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için alanlar hazırlandı ve ekimler yapıldı. Ayrıca, çelik yöntemi ile bitki yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi ve kurulan serada 28 bin 936 bitki köklendirildi. At yemi için arpa ve yulaf ekimleri de yapıldı.