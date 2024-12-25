DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada 75 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şaziye köyünde yapılan operasyonda Ö.Y. (37) isimli şahıs ve bu şahsa İstanbul ilinden uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen Ş.A. isimli şüpheli yakalandı. Şahıslarla birlikte 75 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 300 TL nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edilen Ö.Y., Ş.A. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.