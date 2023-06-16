Düzce’de, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 73 bin 780 öğrenci karne aldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, yaz tatiline giren öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol kitap okumalarını önerdi.

Düzce’de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 73 bin 780 öğrenci karne sevinci yaşadı. Düzce merkez Hürriyet Ortaokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Cevdet Atay, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ile öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Karne dağıtım töreni, Vali Atay’ın ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi. Atay, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları ve spor yapmalarını önerdi.

Düzce’de, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 359 okulda 5 bin 89 öğretmen 73 bin 780 öğrenci tatile girdi.