Düzce’nin Gölyaka ilçesine ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem derinliği 6.5 kilometre olarak belirlendi. İstanbul’da da hissedilen depremde vatandaşlar sokağa döküldü.

Düzce’nin Gölyaka ilçesine ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem derinliği 6.5 kilometre olarak belirlendi. İstanbul’da da hissedilen depremde vatandaşlar sokağa döküldü.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul’dan hissedildi. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Panik kapılan bazı vatandaşlar bavullarıyla sokağa inerken bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte parklara sığındı.