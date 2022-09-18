Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde Düzce’de çalışmalar hızlandırıldı. 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100’e çıkarılması hedefi doğrultusunda Düzce’de çalışmalar hızlandırılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde konuya ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Merkez ilçede bulunan anaokulu müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, anaokulu olmayan okullara ana sınıflarının açılması konuşuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıda, 5 yaş grubundaki okullaşma oranının yüzde 100’e ulaşması için yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.