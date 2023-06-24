LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye derecesi yapan öğrencilerde belli oldu. Düzce’de 5 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

4 Haziran’da gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" LGS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına göre, Düzce’de 5 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı ve 500 tam puan aldı.

Türkiye’de sadece 562 öğrencinin tüm sorulara doğru cevap vererek, 500 tam puan aldığı Liselere Geçiş Sınavında (LGS), Düzce’de okullarından mezun olan 5 öğrenci de yer alması, gurur yaşattı. Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zehra Kılıç, Bilgi Ortaokulu öğrencisi Zeynep Başçınar, İsmetpaşa Ortaokulu öğrencisi Abolfazl İsmaili, İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencisi Hasret Çetinkaya ve TED Düzce Koleji Ortaokulu öğrencisi Uygar Öztürk LGS’de tam puan alarak Türkiye şampiyonları arasına girdi.