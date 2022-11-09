Düzce Müftülüğü tarafından düzenlenen törenle 497 hafız icazet belgelerini aldı.

Düzce Müftülüğü tarafından düzenlenen törenle 497 hafız icazet belgelerini aldı.

Kur’an kursu ve hafızlık imam hatip ortaokullarında Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmaya hak kazanan 497 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Bahçeşehir Spor Salonu’nda düzenlenen icazet törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Hafızların salona girmesiyle başlayan icazet töreninde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

Törende konuşan KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, “Günün en değerli konukları ve sahibi hafız ve hafizelerimiz. Biz yola çıkarken çok küçük yaşta bir hocamız ’Yüksek tahsil yükseğin kitabını okumakla olur. İlim öğrenmek demek bilinmeyeni öğrenme serüvenidir. Bu amaç için atılacak en sağlam adım her şeyi bilenin kitabını okumaktır. Sizler yüksek tahsili tamamladınız. Bundan sonra okuduklarınızın farkına varma sürecini yaşayacaksınız. Şunu unutmayın, hayatınızın geri kalan kısmında ne öğrenirseniz kitaba göre ölçün. Allah’ın kitabına aykırıysa kitaptan değil öğrendiklerinize itimat edin’” dedi.

“Kardeşlerimiz eşsiz bir nimetin sahibi olmuşlardır”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ise, “Düzce adeta hafızlar bayramını yaşıyor, mübarek olsun. Kardeşlerimiz eşsiz bir nimetin sahibi olmuşlardır. Allah mahlukatın en şereflisi olarak insanı yaratmıştır. İnsanlar içinde en değerlisi ise Allah’ın kitabını öğrenen ve onu yaşayanlardır. Bu vesileyle hafızlık eğitimini tamamlayan ve hafız ile hafize olmaya hak kazanan kardeşlerimi kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 11 farklı Kur’an kursu ve hafızlık imam hatip okullarında eğitimini tamamlayan 497 hafıza icazet belgeleri verildi. Tören yapılan dualarla sona erdi.