DÜZCE(İHA) – Düzce’de yoğun şekilde yağan kar nedeniyle kapanan 189 köy yolunun 142’se ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Altay Kar Fırtınası Düzce’de de etkili oldu. Kar yağışının başladığı ilk saatlerden bu yana Düzce valiliği İl Özel İdaresine bağla kar kürüme ve tuzlama araçları köy yollarını açık tutmak için gece gündüz çalışıyor. Gece boyunca etkisini artıran yoğun kar yağışına karşı ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadeleye aralıksız devam etti. Soğuk hava ve tipiye rağmen yürütülen bu çalışmalar sayesinde köy yollarında kesintisiz mücadele sürüyor. Kardan dolayı kapanan 189 köy yolunun 142’sinin ana yolları açıldı. Kapalı olan 47 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer "Trafikte değil, güvende kalın, zorunlu olmadıkça yola çıkmayın" uyarısında bulundu.