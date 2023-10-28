Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını bu yıl 100. yıl olması nedeniyle birden fazla etkinlikle gerçekleştirecek. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla ulaşım sistemi de 29 Ekim Pazar günü tüm gün ücretsiz olacak.

Düzce Belediyesi, 100. yılın kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2023 Pazar günü toplu ulaşımın tüm gün ücretsiz olacağını duyurdu. Ulaşım A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilan edildiği 29 Ekim 1923’ün 100. yılına erişmenin sevinci ve heyecanı içinde bugünleri birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve sarsılmaz birliğimizin simgesi Cumhuriyet’imizin yıl dönümünde Başkanımız Faruk Özlü’nün talimatları ile aldığımız kararla siz kıymetli hemşehrilerimizin şehir içi ulaşımının ücretsiz olacağını bildirmek isteriz” dedi.