öğretime verilen aranın ardından Düzce’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında misafir öğrenci olarak 282 misafir öğrenci ders başı yaptı.

öğretime verilen aranın ardından Düzce’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında misafir öğrenci olarak 282 misafir öğrenci ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022’de başlayan ve 20 Ocak’ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat’ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat’a kadar ara verildi. Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, bugün ders başı yaptı. Düzce’de bulunan 282 misafir öğrencide Bahçeşehir bölgesinde bulunan çeşitli okullarda ders başı yaptı. Depremin ardından bugün ders başı yapan öğrencilere "deprem psikoeğitim programı" uygulanacak. Program, duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor.

Bu çalışmaların ardından okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından depremden etkilenen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılacak, öğretmen ve ailelerin bilgi sahibi olması amacıyla "Kayıp ve Yas-Aileler ve Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumları" uygulanacak. Ayrıca afetten etkilenme düzeyi yüksek olduğu belirlenen öğrenciler için "Psikososyal Destek Psikoeğitim Programı-YAS" rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda uygulamalar, rehberlik ve araştırma merkezi koordinasyonunda yürütülecek.