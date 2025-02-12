Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada 8 adet aranma kaydı bulunan toplamda 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, üzerinde 20 gram esrar maddesi ile yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otoban üzerinde yapılan çalışmalar sonucu 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. 17 suç kaydı bulunan kayıtlı H.A.’nın (33) Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak", Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak", Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde ithal etmek", İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince "korku, kaygı ve panik oluşturacak tarzda silahla ateş etmek, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma" ve İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesince "tehdit" suçlarından olmak üzere 8 adet aranma kaydı bulunduğu, toplamda 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

Şüpheli hakkında İnterpol Başkanlığınca 2022 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı tespit edildi.