Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce’nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce’de kar yağışı köy yollarını kapadı. Düzce’de gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel idaresi ekipleri tarafından gece boyunca yapılan çalışma sonucunda 64 köyün yolu açılırken 26 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, 69 araç, 172 personel ile 267 köy ve bağlılarına ulaşım sağlayan 2 bin 742,5 kilometre köy yolunu açık tutmak için çalışıyor.