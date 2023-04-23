DÜZCE(İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Düzce Anıtpark’ta Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ile çocuklar hep birlikte çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluş yıl dönümü Düzce’de de düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Düzce’deki kutlamalar Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Milli Eğitim Müdürü Tamer kırbaç çocuklarla birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenler gün boyu davam edecek.