Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde eski stadyum alanı üzerinde inşa edilecek Millet Bahçesi-2 projesi için 2025 yılında inşaat çalışmaları başlayacak.

Düzce, 2025 yılında önemli bir projeye daha kavuşuyor. Başkan Faruk Özlü’nün öncülüğünde, şehrin kalbine inşa edilecek olan Millet Bahçesi-2 projesi için çalışmalar hız kazandı. Kültür Mahallesi’ndeki eski stadyum ve çevresini kapsayan 48 bin 600 metrekarelik dev bir alanda hayat bulacak proje, şehir merkezinin en büyük yeşil alanı olacak.

Başkan Özlü, Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Barış Bayrak, İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın ile birlikte Beltaş Genel Müdürü Üzeyir Yiğit’in katılımıyla bir toplantı düzenleyerek, Millet Bahçesi-2 projesinin detaylarını değerlendirdi. Projenin yapım aşamasında gerçekleştirilecek imalatlar ve yol haritasının görüşüldüğü toplantıda, görev dağılımları yapılarak 2025 yılında ilk kazmanın vurulması kararlaştırıldı. Projede 370 metrekarelik Millet Kıraathanesi, 4 adet 22 metrekarelik büfe ve 500 metrekarelik açık afet toplanma alanı yer alacak. Proje alanı içerisindeki mevcut stadyum alanı ise çim etkinlik alanı ve çim amfi olarak kullanılacak.

Projede çocuklar için çeşitli oyun alanları ve vatandaşların dinlenebileceği geniş yeşil alanlar da yer alacak. Millet Bahçesi-2’nin en önemli yeniliklerinden biri ise Yeşil Yol olacak. Bu yaya yolu, şehrin iki büyük yeşil alanını birbirine bağlayacak.

Projede anıt eser yapısı da yer alacak

Millet Bahçesi-2 projesinin bir diğer dikkat çekici bileşeni ise, 5 bin 500 metrekarelik anıt eser yapısı olacak. Bodrum, zemin kat ve 1. kat olarak inşa edilecek bu yapı, şehre estetik bir katkı sağlarken aynı zamanda kültürel ve tarihi bir değer taşıyacak.

Düzce’nin geleceğine önemli katkılar sunacak proje için Başkan Faruk Özlü’nün girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 25 milyon TL hibe desteği alınırken altyapı çalışmalarına yeni yıl ile birlikte başlanması ve proje içerisindeki yeşil alanların ve sosyal donatıların hızla tamamlanması hedefleniyor.