Düzce’de 2 katlı evde sobadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Esentepe köyünde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D’ye ait evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlardan ötürü yangın çıktı. Alevleri fark vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. 2 katlı evin sadece 1 odası ile çatının bir kısmında maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.