Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin ardından Düzce’ye toplamda 2 bin 862 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin ardından Düzce’ye toplamda 2 bin 862 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

6 Şubatta Kahramanmaraş’da meydana gelen depremlerin ardından bölgede barınma sorunu yaşayan vatandaşlar farklı illere tahliye edilmeye başlanmıştı. Düzce Belediyesi ve bazı kurum ve kuruluşların girişimleri ile deprem bölgelerinden Düzce’ye 2 bin 862 vatandaş getirildi. Bu kişilerin 2 bin 557’si yakınlarının yanlarında barınırken, öğretmen evinde 66, yurtlarında 177, otel veya apartlar da toplamda 62 kişi barınıyor. Bu kişilerin ise tüm ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından karşılanıyor.