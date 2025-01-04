DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında 46 farklı bölgede, toplam 2 bin 309 kişiye mamografi çekim hizmetini mobil olarak verilirken, kanser tarama kriterlerine uymadığı için çekim yapılamayan binlerce kadına danışmanlık hizmeti verdi.

Kanser, dünya ve Türkiye genelinde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alırken, her 6 ölümden biri dünya genelinde, her 5 ölümden biri ise ülkemizde kanser nedeniyle gerçekleşmektedir. Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan uzmanlar, kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 30-50’sinin, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve erken tarama yöntemleri ile önlenebileceğini belirtmektedir.

Düzce ilinde de kanserin erken teşhis ve tedavisi için mobil kanser tarama aracı ile önemli bir adım atılmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla, tam donanımlı bir Mobil Kanser Tarama Aracı Düzce’ye kazandırılmıştı. Bu araç, kanser taramalarını gezici olarak yaparak halkın kolayca ulaşabileceği bir hizmet sunmakta. Mobil Kanser Tarama Aracı, ilçelerde ve köylerde vatandaşlara hizmet veriyor. Bu sayede, vatandaşlar bir sağlık kuruluşuna başvurmadan, mahallelerinde ve köylerinde kanser taramalarını yaptırabiliyor. Mobil Kanser Tarama Aracı’nda; Mamografi çekimi (Meme kanseri taraması; 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekimi), HPV taraması (Rahim ağzı kanseri taraması; 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ve smear testi) ve GGK testi (Kalın bağırsak kanseri taraması; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi) yapılıyor.

Sağlık ekipleri; 2024 yılında Mobil Kanser Tarama Aracıyla 46 farklı bölgede 2 bin 309 kişiye mamografi hizmeti verirken kanser tarama kriterlerine uymayan binlerce kadına danışmanlık hizmeti sundu. 22 Eylül 2022’de hizmete giren bu araç, Düzce’de kanserle mücadelede önemli bir rol oynamakta ve halkın kanser taramasına erişimini kolaylaştırmakta.

Yetkililer; Mobil Kanser Tarama Aracıyla kanserin erken teşhisi ve tedavi edilebilirliğinin artırılması amacıyla halkı bilinçlendirmeye ve tarama hizmetleri sunmaya devam edeceğini belirttiler.