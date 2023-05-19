DÜZCE(İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan savunmasını başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basışının 104’üncü yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Düzce’de bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk tören Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk takdimi yapıldı.

Ardından ise Soğancı Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe geçildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Yazıcı, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a ilk adımı atarak milli mücadele ateşini tutuşturduğu 19 Mayıs 1919, esarete hiçbir vakit boyun eğmemiş, hürriyete tutkun necip milletimizin yeniden ayağa kalktığı ve Cumhuriyet’imizin temellerinin Samsun’da atıldığı onurlu ve ulusal milli mücadelesinin 104. yıldönümü. Bu tarih düşman işgaline karşı Anadolu’nun her köşesinde yükselen istiklal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Milletimizin bağımsızlık mücadelesine başladığı bugünün gençlere armağan edilmesi tesadüf değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençlerine o kadar güvendi ki kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet etti. Gençlerinde bu emaneti korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını biliyordu. Çünkü gençliğimiz geleceğimizdir, gençliğimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmakla eş anlamlıdır. Herkes iyi bilmelidir ki, Şehitlerin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve onun vatandaşları hiçbir alçak saldırıya, hiçbir cani eyleme, hiçbir hain korkutmaya boyun eğmemiştir ve bundan böyle de boyun eğmeyecektir. Her bir karışı ecdadımızın kanıyla sulanan vatan topraklarımız size emanettir. Bu emanete şimdiye kadar olduğu gibi hakkıyla sahip çıkacağınıza ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için gerekli gayreti göstereceğinize olan inancımız tamdır” ifadelerinde bulundu.

Program Gençlik Merkezi Halk Oyunları Gösterileri, Jimnastik gösterisi, Şiir okunması, taekwondo gösterisi, wushu gösterisi, Kusursuz Kafe Halk Oyunları ekibi gösterisi ve Gençlik Haftası etkinlikleri dahilinde yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül takdim edilmesi ile son buldu.