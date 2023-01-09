DÜZCE(İHA) – Düzce’de 15 köy okulu Köy Yaşam Merkezi olarak öğrencilerin ve halkın hizmetine açıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 15 köy okulu Köy Yaşam Merkezi olarak öğrencilerin ve halkın hizmetine açıldı.

Köy okullarının aktif eğitim birimleri olarak kullanılması amacıyla Köy Yaşam Merkezleri konsepti altında başlatılan yeni süreçte Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere dört bakanlığın işbirliğinde köylerdeki okul binalarının yeniden eğitim birimi olarak kullanılması amaçlandı. Köy Yaşam Merkezleri Projesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından köy okullarında ana sınıfı açılması için 10 olan öğrenci sayısı kriteri 5’e düşürüldü. Bu adım öğrenci sayısı açısından ana sınıfı açılamayan bölgelerde önemli bir iyileştirme sağladı.

Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, Düzce’de 15 köy okulu dönüşümü kısa sürede tamamlandı, "Köy Yaşam Merkezi" olarak öğrencilerin ve halkın hizmetine açıldı. 26 okul binasının yeniden eğitim birimi olarak kullanılabilmesi için de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatıldı.

Düzce’de hizmete açılan Köy Yaşam Merkezlerinde; anasınıfı ve ilkokul öğrencileri öğrenim görürken tarım ve hayvancılık gibi alanlarda da halk eğitimi kursları, yaz - kış kampı gibi faaliyetler düzenlenmekte.

Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleriyle, köy yaşam merkezlerinde vatandaşlara yönelik olarak ev tekstil ürünleri hazırlama, dikiş - nakış, fındık budama, kur’an kursu, aile okulu, okuma yazma gibi 24 farklı alanda kurs açıldı. Kurslara ise 410 vatandaş katılım sağladı.

Tarım Müdürlüğü ile birlikte proje dahilinde köylerde açılan Köy Yaşam Merkezlerinde halkın tarım ve hayvancılıkla ilgili farkındalığını artırmak, yeni açılımlar, yeni tekniklerle tüm alanlarda merkeze gitmeden eğitim hizmetinin vatandaşların ayağına geldiği bir mekanizma kuruldu.

Diğer taraftan fiziki mekan, kapasite yeterli olduğu takdirde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, köy okullarını yaz kamplarına dönüştürülmesi planlanıyor.