Düzce Belediyesi şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı 24 saat esasına göre mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 24 saattir kontak kapatmayan Düzce Belediyesi kar yağışının getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve güvenli ulaşımı sağlamak üzere yoğun bir çalışma yürütüyor.

Düzce’de sağanak kar yağışı etkisini artırarak sürdürürken, Düzce Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 24 saat boyunca kesintisiz çalışan belediye ekipleri, kar yağışının esarete dönüşmemesi için çalışmalarına özveri ile devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü personellerinden oluşan 148 kişilik ekip ve 53 araç, karın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için sahada aktif bir şekilde görev alıyor. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle özellikle ulaşımda aksama yaşanmaması adına yolların açık tutulması için gece gündüz demeden görev başında olan ekipler, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde günlük yaşamlarına devam edebilmesini sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle çalışıyor.

Güvenli ulaşım için gece-gündüz sahadalar

Ekipler, şehirdeki ana yolların ve yoğun trafiğin olduğu bölgelerin karla kaplanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları adına özellikle ana arterler ile hastane gibi acil ulaşım gerektiren güzergâhlarda kar küreme çalışmalarına öncelik veriliyor. Yaya trafiğinin güvenli bir şekilde devam etmesi için kaldırım temizliğine de büyük önem veren Düzce Belediyesi’nin temizlik ekipleri, yaya yollarındaki kar birikintilerini temizleyerek, buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama işlemleri yapıyor. Ağaçların kar yükü nedeniyle devrilme riski taşıdığı bölgelerde ağaç budama çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle kırılma veya devrilme riski taşıyan ağaçları budayarak tehlikeleri ortadan kaldırıyor.

Yağışların etkisiyle ortaya çıkan su birikintilerinin önüne geçebilmek için kanalizasyon hatları da düzenli olarak kontrol edilip açılıyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, tıkanmış olan yağmur suyu hatlarını temizleyerek, yaşanabilecek su baskınlarını engellemeye çalışıyor. Kar yağışının getirdiği olumsuzluklarla kararlılıkla mücadele eden ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, kış lastiği olmayan araçları kullanmamaları, karla mücadele çalışmalarını engelleyecek şekilde araç parklarından kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Ekiplere teşekkür ziyareti

Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Burak Coşkun ile belediye meclis üyeleri, karla mücadele çalışması yürüten ekipleri ziyaret etti. Bahçeşehir Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi’nde karla mücadele timleri ile bir araya gelen başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, çalışmalar hakkında bilgiler alarak, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı her birine teşekkür ettiler.