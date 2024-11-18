DÜZCE(İHA) – Düzce’de 12 suç kaydı bulunan şahsın üzerinde ve eşyalarının arasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Daha önce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan ve 12 suç kaydı bulunan R.O. (28) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada üç parça halinde 10 gram esrar, iki parça halinde 20 gram metamfetamin, 448 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan R.O., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.