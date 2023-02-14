Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin ardından Düzce’ye toplamda bin 120 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin ardından Düzce’ye toplamda bin 120 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

6 Şubatta Kahramanmaraş’da meydana gelen depremlerin ardından bölgede barınma sorunu yaşayan vatandaşlar farklı illere tahliye edilmeye başlanmıştı. Düzce Belediyesi ve bazı kurum ve kuruluşların girişimleri ile deprem bölgelerinden Düzce’ye bin 120 vatandaş getirildi. Bu kişilerin bin 27’si yakınlarının yanlarında barınırken, öğretmen evinde 32, KYK yurtlarında 26 ve otel veya apartlarda toplamda 35 kişi barınıyor. Bu kişilerin ise tüm ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından karşılanıyor.