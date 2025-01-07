DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Düzce ve Bolu’da toplam 30 noktada orman emvali yüklü araçlar tek tek kontrol edildi.

Türkiye geneliyle eş zamanlı Bolu 20 ve Düzce’de 10 olmak üzere toplam 30 noktada gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetine Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, başta olmak üzere tüm göreviler katıldı. 51 aracın kontrol edildiği denetimlerde orman emvali yüklü araca düzenlenmiş nakliye teskeresi ve ETB’nin araç üzerindeki yükle uyumlu olup olmadığı, taşınan orman emvalinin yasal yollardan temin edilip edilmediği, taşınan orman emvalinde mevzuat gereği mamul damgası olup olmadığı kontrol edildi. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması ve doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması amacıyla Bolu ve Düzce illeri olmak üzere Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında mobil kontrol noktaları oluşturduklarını ve bu oluşturulan mobil kontrol noktalarında son altı ayda 624 adet araç denetlediklerini ifade etti. Benzer önleme ve arama uygulamalarına yıl boyunca devam edileceği bildirildi.