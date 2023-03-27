DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta sonu mesaisinde 5 ayrı fırında gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Ekipler, gelen ihbarlar üzerine vatandaşların dini duygularını sömüren dilencilere de müdahale etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi sorumluluk alanı içinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetim sorumluluklarını aksatmadan sürdürüyor. 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışan ekipler, hafta sonu mesaisinde önce birbirinden ayrı 5 fırında hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pide üretimi yapan fırınlarda hijyen, pide gramajları ve fiyat denetimi yapan ekipler, denetim yapılan tüm fırınların kurallara uygun hareket ettiğini belirtti.

Hafta sonu mesaisinde ekipler, özellikle vatandaşlardan gelen dilenci ihbarlarını da değerlendirerek dini duyguları istismar eden şahıslara müdahale etti. Özellikle ana arterler üzerinde vatandaşlardan para ve yardım dilenen şahıslar, önce Zabıta Karakolu’na götürülerek üzerlerinden çıkan paralara el konuldu. Daha sonra Kabahatler Kanunu çerçevesinde haklarında cezai işlem uygulandı. Ramazan ayını da bahane ederek şehir merkezinin farklı noktalarında vatandaşların dini duygularının sömürülmesine izin verilmeyeceği belirtilerek, “Düzceli hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde yaşaması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.