Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, il dışından Düzce’ye geldikleri tespit edilen engelli dilenci ve onu dilendirmeye getirenleri kıskıvrak yakaladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, il dışından Düzce’ye geldikleri tespit edilen engelli dilenci ve onu dilendirmeye getirenleri kıskıvrak yakaladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların huzuru ve güvenli bir şekilde sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri için özellikle son günlerde artan dilenci vakaları ile mücadele görevini başarı ile yerine getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul Caddesi üzerinde denetimler gerçekleştiren ekipler, yürüme engeli olan bir şahsın vatandaşlara yanaşıp engel durumunu kullanarak para talebinde bulunduğunu tespit etti. Bir süre dilenen engelli şahsı takip eden ekipler, ardından polis nezaretinde müdahalede bulundu.

Dilencinin ifadesi doğrultusunda kendisini Düzce’ye getirerek dilendirilen şahsı yakalamak için de cadde üzerinde takibe başlayan ekipler, kısa sürede dilendiren şahsı da ele geçirdi. Dilenen ve dilendiren şahıslarla birlikte zabıta karakoluna geçen ekipler, burada şahısların üzerinden çıkan 530 TL’ye tutanak tutarak el koyarken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.