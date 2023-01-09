Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor’ projesiyle katılımcılar bu haftada Kent Ormanı Doğal Parkurunda yürüyüşe çıktı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor’ projesiyle katılımcılar bu haftada Kent Ormanı Doğal Parkurunda yürüyüşe çıktı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve gelenek haline gelen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" da gençler bu haftada Kent Ormanı doğal parkurunda yürüdü. Sabah saatlerinde başlayan yürüyüş sonunda katılımcılar, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ikramları ile kahvaltı yaptı. Yürüyüş, birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.