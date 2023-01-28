DÜZCE(İHA) – Gençlik Spor Bakanlığı Düzce Yurtları yurt puan sıralamasında Türkiye birincisi oldu.

DÜZCE(İHA) – Gençlik Spor Bakanlığı Düzce Yurtları yurt puan sıralamasında Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilin baz alındığı öğrencilerin memnuniyet oranları, faaliyet sayıları gibi kriterlerin yer aldığı karnede yurt puanı sıralamasında GSB Düzce Yurtları Türkiye birincisi seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Düzce GSB Yurtlarının yurt puanı sıralamasında Türkiye birincisi olmasından dolayı yurt hizmetleri birimi ve yurt müdürlerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.