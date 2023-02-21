Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve geldikten sonra ortaya koyduğu projelerden biri olan ve Cami-Meydan-Çarşı konsepti ile başlatılan Cedidiye Kent Meydanı Projesinin ilk etabında kaba inşaatın bitirilmesiyle birlikte sıva ve ince işçilik çalışmaları hız kazandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve geldikten sonra ortaya koyduğu projelerden biri olan ve Cami-Meydan-Çarşı konsepti ile başlatılan Cedidiye Kent Meydanı Projesinin ilk etabında kaba inşaatın bitirilmesiyle birlikte sıva ve ince işçilik çalışmaları hız kazandı.

Düzce’ye estetik açıdan önemli bir değer kazandırmasının yanında şehrin katma değerini artırması öngörülen Cedidiye Kent Meydanı Projesinin birinci etabında hem iç kısım tesisat döşeme hem de dış cephe düzenleme çalışmaları eş zamanlı sürdürülüyor. Deprem yönetmelikleri çerçevesinde yapı denetim kontrolü altında devam eden çalışmalarda bin 106 metrekare üzerine inşa edilen ve ilk etapta 20 dükkanın bulunacağı proje de kaba inşaatın bitirilmesiyle birlikte ince işçiliğe geçildi.

Sıva imalatı başta olmak üzere elektrik imalatı, su tesisatı imalatı, çatı imalatı, alt yapı yağmur toplama imalatlarına başlanan projede çalışmalar devam ederken, detaylı şekilde yapılan incelemeler neticesinde inşaat, azami özen gösterilerek ilerliyor. Faruk Özlü, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından tüm imkanlarını afet bölgelerine seferber ettiklerini, bir yandan depremzedelere yönelik çalışmalarına devam ederken diğer yandan da Düzce’nin imarı noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Özlü, Düzce’nin vizyon projelerinden biri olan Cedidiye Kent Meydanı Projesi inşaatının da düşündükleri şekilde ilerlediğini belirterek, “Elimizde olmayan sebeplerden ötürü ister istemez işler aksayabiliyor. Gerek hava şartları gerekse de Maraş’ta meydana gelen depremlerden ötürü yoğunluğumuzu afet bölgelerine vermemizden dolayı kısa bir durgunluk yaşadık. Ancak belirlediğimiz sürede çalışmalarımız ilerliyor. Hep üzerinde durduğumuz gibi deprem yönetmeliklerine harfi harfine uyumlu şekilde projemizi şekillendiriyoruz. İnce işçilik olarak adlandırılan elektrik kablolarının çekilmesinden su hatlarına kadar bir çok çalışma ve sıva çalışmaları aynı süreçte gerçekleştiriliyor. Cami-Meydan-Çarşı konsepti ile ele aldığımız projemizin ilk etabının tamamlanmasıyla hem şehrimiz yeni bir meydan kazanacak hem de Düzce’nin katma değerini önemli ölçüde arttırmış olacağız” dedi.