Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Akemoğlu, TÜBİTAK 4008 destekli “Çocuğunla Eğlen, Konuş, Oyna (ÇEKO) Projesi” dahilinde Hacettepe Üniversitesi’nde otizmli çocuk sahibi ailelere eğitim verdi.

Yürütücülüğünü Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Turan’ın yaptığı ve Hacettepe Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen projede, 10 hafta boyunca ailelere eğitim verildi. Kapsayıcı toplum uygulamalarının yer aldığı eğitimin sonunda ailelere katılım belgeleri takdim edildi.