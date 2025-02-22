Düzce genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yolların kapanmaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekiplerini Düzce Valisi Selçuk Aslan ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya başlayan Altay Kar fırtınası kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100 ve D-650 karayolu başta olmak üzere Anadolu Otoyolu, şehrin ana arterleri, hastane yolları ve önemli cadde ve sokaklar karla kaplandı. Karayolları ekipleri ve Belediye ekipleri vatandaşların olumsuz şartlarda karşılaşmaması için yoğun mücadele verdi. Ekipler hem tuzlama hem de küreme çalışmalarını 24 saat esasına göre yaparken, Düzce Valisi Selçuk Aslan son çalışmaları değerlendirmek için Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bölge müdürü Savaş Bayındır’dan yolların son durumu ile ilgili bilgi alan Vali Aslan, personellerle de bir araya gelerek çalışmalar ile ilgili teşekkürlerini iletti.

"Düzgün kullanabilmek için gece gündüz çalışıyoruz"

Yolların açık kalması için gece gündüz demeden çalışmalara katılan personeller, " Yolların düzgün kullanılabilmesi için gece gündüz karla mücadeleye devam ediyoruz. Karayolları ailesi hayırlı yolculuklar diliyoruz. Karayollarında vatandaşlarımızın daha sağlıklı saha güvenli seyahat edebilmesi için 24 saat görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir kapalı yolumuz bulunmamaktadır"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, " 21 Şubat sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı yoğunlaşmış, Karayolları, İl Özel idaresi ve belediye ekiplerimiz seri bir şekilde vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için seferber olmuşlardır. İlimiz genelinde otoyollar ve devlet yolları, köy yolları ve şehir içi yollarımızda herhangi bir kapalı yol şu anda bulunmamaktadır. 24 saat esasına göre tüm ekiplerimiz sahada ve vatandaşlarımızın hizmetinde. An itibari ile ilimizin tamamında gerek karayolları gerek devlet yolları gerek şehir içi ve köy yollarımızda ciddi bir kaza bulunmamaktadır. Tüm ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmaktadır. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlayabilmek. Ulaşım ihtiyacı olan seyahat etme gereksinimi duyan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahatlerini sürdürebilmeleri açısından 24 saat esasına göre tüm ekiplerimiz özveri ile çalışmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.