Mezun ettiği öğrencilerle ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına değer katan Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri, büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinde; Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri mezuniyet mutluluğunu yaşadı.

En büyük başarı asla vazgeçmemek

Kortej yürüyüşü ile başlayan tören programları açılış konuşmalarıyla devam etti. Programlarda konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi akademik birim yöneticileri, Düzce Üniversitesi öğrencilerini mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ettiler. Geleceğin liderlerini, yenilikçilerini ve düşünürlerini mezun ettiklerini dile getiren akademik birim yöneticileri, mezuniyetin yeni bir başlangıcın habercisi olduğunu ve mezunların kendi hikayelerini yazacaklarını belirterek, cesaretli olmalarını ve hayallerini büyütmelerini tavsiye ettiler. En büyük başarının asla vazgeçmemek olduğunun vurgulandığı konuşmalarda, devlete ve millete sadakatle ve gelinen yeri unutmadan hizmet etmenin altı çizildi.

“Öğrencilerimizi liyakatli, yetkin, ülkesine ve milletine saygılı bireyler olarak yetiştirdik”

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen yaptığı konuşmada, eğitim-öğretimde pandemi ve deprem nedeniyle olumsuzluklar yaşansa da, Düzce Üniversitesi’nin kazandırdığı donanım ve öğrencilerin de azmi ile bu sürecin telafi edildiğini sözlerine ekledi. Mezunları ve ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, öğrencileri liyakatli, yetkin, ülkesine ve milletine saygılı bireyler olarak yetiştirdiklerini dillendirdi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise Düzce Üniversitesi’nin 17 yıldır akademik alanda hizmet verdiğini söyledi. Üniversitelerin meslek insanı yetiştirme, akademik bilgi üretme ve halka temas etme şeklinde üç önemli işlevi olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi’nin bu alanlarda oldukça başarılı olduğuna dikkat çekerek sözlerini sonlandırdı.

Dünya sıralamasında devlet üniversiteleri arasında birinci

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, bu anlamlı günde öğrencileri mezun etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Düzce Üniversitesi’nin değer üretme vizyonu ile çeşitli alanlarda ve mesleki branşlarda ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunduğuna dikkat çekti. Times Higher Education’ın yaptığı 2023 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması’nda Düzce Üniversitesi’nin, ülkemizde devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer alma başarısı gösterdiğini belirten Rektör Sözbir, kuruluşundan bu tarihe kadar Düzce Üniversitesi’nin gelişmesinde ve başarılarında emekleri olan herkese gönülden teşekkür etti. Mezunların; adalet, dürüstlük ve ahlak ilkeleri rehberliğinde devletine ve milletine faydalı çalışmalarda bulunacaklarına inancının tam olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Fakültelerinde ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere Başarı Belgeleri, mezun olan öğrencilere de Mezuniyet Belgeleri; protokol üyeleri, Düzce Üniversitesi Yönetimi, akademik birim yöneticileri ve akademisyenler tarafından takdim edildi.

Kepler büyük coşkuyla gökyüzüne fırlatıldı

Mezuniyet törenlerinin son bölümlerinde ise öğrencilerin mezuniyetlerinin en güzel sembolü olan kep törenine geçildi. Keplerini büyük bir coşku ve heyecan içerisinde gökyüzüne fırlatan Düzce Üniversitesi öğrencileri, mezun olmanın ve meslek hayatlarına adım atmanın gururunu ve mutluluğunu aileleriyle birlikte yaşadı.