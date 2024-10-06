Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde 10. kez düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak bilinen TEKNOFEST’te paydaş kurum olarak yerini alan Düzce Üniversitesi, başarılı tanıtım organizasyonuyla göz doldurdu.

Bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getiren ve Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli rol oynayan Teknofest, 49 ana kategori, 127 alt kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına sahne oldu. "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” temalı, ayakları yere basmayan festivalde girişimcilik, yenilik ve teknolojiyle özdeşleşen Düzce Üniversitesi standını TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar başta olmak üzere binlerce katılımcı ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi’nin nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel projeleri, başarıları, katma değerli bölgesel kalkınma çalışmaları ile fark oluşturan girişimcilik, inovasyon projeleri ziyaretçiler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Bilimsel çalışmaları ve projeleri takdir topladı

Tescilli arıya sahip tek üniversite olan Düzce Üniversitesi’nin Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) ulusal ve uluslararası çapta kabul görmüş arı ürünleri ilgi odağı oldu. MEKATEK Öğrenci Topluluğu’nun otonom aracı, Azak Hava Savunma Takımı’nın hava savunma sistemi ve orta irtifa roket konusundaki çalışmaları, Roket ve Uydu Teknolojileri Topluluğu’nun model uydu alanında geliştirdikleri ürünleri ve IEEE Topluluğu’nun kablosuz haberleşme projeleri çok takdir topladı.

Düzce Üniversitesi ve paydaş kurumların tanıtım stantlarını ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TEKNOFEST’i, teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturan, gençleri buluş yapmaya teşvik eden ve cesaretlendiren, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak gördüklerini ifade etti. Rektör Nedim Sözbir, “TEKNOFEST’i; Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmaya büyük katkı sağlayan, milli teknoloji hamlesinin en önemli ayaklarından biri olan ve Türkiye Yüzyılı’nın inşasında gençlere ilham, cesaret ve milli şuur kazandıran bir organizasyon olarak çok önemsiyoruz. Üniversitemiz, ülkemizin teknoloji alanındaki gelişmesine destek vermek amacıyla TEKNOFEST’e katılım sağlamakta ve bu paydaşlığı gururla sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.