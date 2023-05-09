ÜNİLİG Judo Türkiye Şampiyonası Yüzüncü Yıl Oyunları’nda, Düzce Üniversitesi öğrencileri Ozan Ay ve Sevda Taşlı Türkiye 2.’si oldu.

Sinop Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve 3 gün süren şampiyonada 30 farklı üniversiteden 200’e yakın sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Düzce Üniversitesi’nden 78 kg’da Sevda Taşlı ve 60 kg’da Ozan Ay Türkiye 2.’si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Sevda Taşlı, aynı zamanda açık sıklet kadınlarda 3. olarak bronz madalyanın da sahibi olurken, Düzce Üniversitesi’ne 3 madalya kazandırmış oldu.

Düzce Üniversiteden yapılan açıklamada “Üniversitemize ulusal alanda başarı kazandıran öğrencilerimizi tebrik eder, onların gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli katkılar sunan başta öğrencilerimizin aileleri olmak üzere akademisyenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.