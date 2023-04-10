Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası’nda Düzce Üniversitesi’nin 2 öğrencisi daha Türkiye 3.’sü oldu.

Ar-Ge’den bilime, girişimcilikten, kültür sanat ve spora kadar her alanda başarı çıtasını gün be gün yükselten Düzce Üniversitesi, ulusal alanda düzenlenen spor müsabakalarında aldığı 3 altın madalyanın yanına 2 bronz madalya daha ekleyerek, spor başarılarında da kalıcılığı ve devamlılığı yakaladı.

Sergiledikleri performansla rakiplerine zor anlar yaşatan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Simay Durmaz 51 kg’da, İrem Durmaz ise 61 kg’da Türkiye 3.sü olarak önemli bir başarının sahibi oldu.

Konu ile ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Düzce Üniversitesi olarak, bu zorlu mücadelelerde sergiledikleri performansla Üniversitemize madalya kazandırarak, başarısına katkı sağlayan öğrencilerimizi tebrik eder, bu başarıda kendilerine en büyük desteği sağlayan başta aileleri olmak üzere, akademisyenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ederiz” İfadelerine yer verildi.