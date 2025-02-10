Düzce Üniversitesi’nde, Kozmetik Araştırma Laboratuvarı’nda üretilen 4 adet kozmetik ürün ile Mantar Üretim Laboratuvarı’nda üretilen mantarları pazara sundu.

Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Kozmetik Araştırma Laboratuvarı’nda üretilen 4 adet kozmetik ürün ile Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Mantar Üretim Laboratuvarı’nda üretilen mantarlar satışa hazır hale geldi.

Düzce Üniversitesi’ne tescilli Melenis markası ile geliştirdiği kozmetik ürünlerin analiz süreçleri tamamlanarak ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onayın ardından satışa sunuldu. Düzce Üniversitesi ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında uzun bir süredir çalışmaları sürdürülen mantar ve mantar ürünleri ise mevzuat gerekliliklerini yerine getirerek piyasaya sundu.

Şifa mantarları yetiştiriliyor

Tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıklardan tıbbi ve yenilebilir mantar türleri yetiştiren Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM), çevre dostu ve sürdürülebilir yaklaşımla önemli bir adım attı. Düzce Üniversitesi’nin tescillediği Univera markası altında, sağlık açısından faydaları ile bilinen Reishi ve Şitaki mantarlarını üreterek, bu ürünleri piyasaya sunarak hem bölgedeki tarımsal atıkların değerlendirilmesine katkı sağlıyor hem de sağlıklı gıda seçenekleri sunarak toplum sağlığına fayda sağlıyor. Yüksek katma değere sahip mantar türlerinin üretimi konusunda önemli bir adım atan Düzce Üniversitesi, bu mantarları yetiştirme sürecinde gösterdiği çalışmalarla, mantar çayı, baharat ve mantar tozu gibi ürünler haline getirilmesini sağladı. Reishi mantarı tozu, bitki çayı gibi demlenerek tüketilebilirken, Şitaki mantarı tozu çay ve çorbalarda baharat olarak kullanılabilmekte.

Doğal içerikleriyle saç bakımına yönelik sağlıklı ve etkili çözümler

Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde özel olarak formüle edilen Melenis Saç Bakım Yağı, besleyici yağlar, E vitamini ve doğal fitoaktifler içererek saçın ve saç derisinin nemlenmesini, yenilenmesini destekliyor. İçeriğindeki 7 farklı yağ, saçı beslerken ona mükemmel bir parlaklık kazandırmakta; atkestanesi ekstresi ve biberiye yağı ise saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur, saçı güçlendirir ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlıyor. Saç bakım yağı ile birlikte kullanılması önerilen Melenis Şampuan ise, provitamin-B5, tıbbi lavanta yağı ve biberiye yağı gibi doğal içerikler ile özel olarak formüle edilmiştir. Saç köklerini güçlendiren, kan dolaşımını artırarak büyümeyi destekleyen bu şampuan, aynı zamanda saç dökülmesini önlemeye yardımcı olurken içeriğindeki nemlendiriciler, vitaminler ve yağlar sayesinde saçın sağlıklı uzamasını ve saç derisine bakım yaptığı bildirildi.