Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) ile Kalite Topluluğu tarafından düzenlenen “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi” gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu’nda ki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Emre Dural, Kalite Topluluğu olarak ilk etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek amaçlarının, kaliteyi yaşam felsefesi haline getirmek olduğunu söyledi.

Eğitim programının konuşmacısı DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydemir ise; kalite çalışmalarına TÜBİTAK’ta başladığını dile getirerek, kalibrasyon ve deney alanlarında faaliyetlere katıldığını, konuyla ilgili eğitimler aldığını ve çeşitli kurumlara danışmalık hizmeti verdiklerini sözlerine ekledi.

Birçok kalite standardı olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Aydemir, tüm standartların temelinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olduğuna işaret etti. Eğitim programıyla, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’yla ilgili bir denetim olduğunda hangi konuların sorulabileceği, nelerin istenebileceği, nasıl doküman oluşturulacağı hususlarında katılımcıları bilgilendirmek istediklerinin altını çizen Aydemir, 4 oturum şeklinde bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

ISO 9001’in kalite yönetim sistemi şartlarını açıklayan bir standart olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bülent Aydemir, oturumları; “Giriş”, “Kapsam”, “Bağlayıcı Atıflar ve Kaynaklar”, “Tanımlar ve Terimler”, “Kuruluşun Bağlamı”, “Liderlik, Planlama, Destek, Operasyon Gereklilikleri ”, “Performans Değerlendirme”, “İyileştirme” ve “Türkiye’deki ISO 9001 Belgelendirme Durumları” başlıkları altında gerçekleştirdi.

İnteraktif bir şekilde devam eden program, soru-cevap ve hediye takdimiyle sona erdi.