Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı (DÜKEEEP) 2023-2027” ilan edildi.

Düzce Üniversitesi Senatosu’nun DÜKEEEP çerçevesinde; toplumsal cinsiyete dayalı iş ve meslek algısının önüne geçmek gayesiyle her birimde kadın-erkek akademisyen ve idari personel için rol modellerin varlığını sağlamak, kadın-erkek eşitliği bakış açısını yerleştirmek ve güçlendirmek amaçlanıyor.

Bu yönde farkındalık ve duyarlık kazandırmak için bilgilendirmeler yapmak ve bilgi veri ağları kurmak, Düzce Üniversitesi’nin atama ve yükseltme süreçlerinde kadın-erkek eşitliği dengesini sağlamak, çeşitli birimlerinin yönetimleri düzeyinde cinsiyet eşitliği bakış açısını bir yönetsel öncelik olarak kazandırmak da eylem planının arasında yer alıyor.

Kadın akademisyenlerin akademik konumlardaki varlığını güçlendirmek, üniversitede kadın-erkek eşitliğine dayalı bir anlayışla tüm öğretim elemanlarına yönelik kurumsal kaynakları ve destekleri güçlendirmek amaçlı; önleyici eylemler, Düzce Üniversitesi birimlerince uygulama dönemleri çerçevesinde yürütülecek.