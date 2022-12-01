Merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğünde ki deprem sonrası Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretime ara verilmişti. 5 Kasım’da ders başa yapacak öğrencilerin ara sınavları bir hafta ertelendi.

Merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğünde ki deprem sonrası Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretime ara verilmişti. 5 Kasım’da ders başa yapacak öğrencilerin ara sınavları bir hafta ertelendi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkez üssü 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte eğitim öğretime ara verilmişti. Okulların tatil edildiği Düzce Üniversitesi’nde eğitim – öğretim 5 Kasım 2022 pazartesi günü başlayacak.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir sınavların 1 hafta ertelendiğini belirterek “İlimizde yaşanan deprem nedeniyle üniversitemiz yerleşkelerindeki eğitim binalarında meydana gelen sıva çatlağı, kısmi asma tavan hasarları gibi küçük çaplı onarımlar tamamlanmış olup üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri 5 Aralık 2022 pazartesi günü örgün (yüz yüze) olarak başlayacaktır. Öğrencilerimizin motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi ve ara sınavlara (vize) daha iyi hazırlanabilmeleri amacıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav tarihleri bir hafta daha ileri alınmış olup 12-18 Aralık 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Öncelikle sizlerin güvenliğinin bizim için her zaman en önemli unsur olduğunu bilmenizi istiyoruz. Hepinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor sınavlarda ve eğitim hayatınızda başarılar diliyoruz” dedi.