Düzce Üniversitesi, Moğol kaligrafi sanatının dünyaca ünlü temsilcisi Tamir Samandbadraa Purev’i ağırlayarak, Türk ve Moğol sanatlarının ortak bir zeminde buluştuğu eşsiz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türk ebru sanatı ve Türk-Moğol kaligrafisiyle hem sanat hem de kültürle dolu bir programa yer verildi. Purev’in, eşi ve çocuğuyla birlikte gerçekleştirdiği bu özel ziyaret, Türk-Moğol sanatının ortak zeminde buluştuğu bir atmosferde keyifli zamanlara sahne oldu.

Ziyaretin önemli durağından biri, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Geleneksel El Sanatları Atölyesi oldu. Burada, ebru sanatçısı Öğr. Gör. Sedat Kaya ve Hattat Öğr. Gör. Ebubekir Altıok ile yapılan uygulamalı çalışmalarda, Türk ebru sanatının geleneksel incelikleriyle Moğol kaligrafisinin zarif hatları birleşerek özgün eserler ortaya koyuldu. Bu eserlerle, ilerleyen dönemde ortak bir sergi yapılması planlandı.

Ziyaretin en heyecan verici aşamalarından biri, Türk ebru sanatının Moğol kaligrafisiyle harmanlanacağı çalışmaların gündeme gelmesiydi. Bu çalışmalarda, Türk ebrusunun renkli zarafetiyle, Moğol kaligrafisinin güçlü ifadelerinin birleşerek sanatsal bir sinerji oluşturacağı ve iki kültürün zengin mirasını yansıtan eserler doğacağı ifade edildi. Türk-Moğol kaligrafisiyle yapılacak olan ortak çalışmalar sonucunda doğabilecek sanatsal projeler üzerine fikir alışverişlerinde bulunuldu. Uygulamalı çalışmalar sırasında ebru ve kaligrafinin eşsiz uyumunu deneyimleyen sanatçılar, ortaya çıkan ekip ruhu ile ileride düzenlenecek ortak sergi, workshop ve projelerle kolektif uluslararası eserler üretilebileceğini öngördü.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı/Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram ve Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Gerelegiz’in katılımıyla düzenlenen özel oturum, bu eşsiz iş birliğinin geleceğini şekillendirdi. Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Gerelegiz, toplantıda rehberlik ve Rusça tercümanlık yaparak, sanatçıyla yapılan görüşmelerin daha verimli bir şekilde ilerlemesine katkı sundu.

Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, bu tür projelerin kültürlerarası iş birliğini teşvik ettiğini ve üniversitenin vizyonuna büyük katkı sağladığını belirterek, “Sanat ve kültür, halkları bir araya getiren evrensel bir platformdur. Bu buluşma, sadece sanatsal bir paylaşım değil, aynı zamanda uzun vadeli projelerin temelini atmaktadır” ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı/Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin de, sanatın ve bilimin birleşmesinin önemine değinerek, “Sanat ve bilim arasındaki bu sinerji, güçlü bir kültürel iş birliğini doğuracak. Bu tür etkinlikler, sadece sanatsal projelerle değil, aynı zamanda akademik bağların güçlenmesiyle de büyük önem taşır” dedi.

Tamir Samandbadraa Purev, Düzce Üniversitesi’nde geçirdiği zaman ve gördüğü ilgiye teşekkür ederek, “Bu buluşma, iki kültürün birbirine sunduğu eşsiz fırsatları ve sanatın gücünü bir araya getirdi. Ortaya çıkan eserlerin, her iki ülkenin sanatsal mirasını uluslararası platformda tanıtacak projelere dönüşeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Gerelegiz, ziyaretin sanatsal ve kültürel bağları pekiştirdiğini ve bu tür buluşmaların gelecekteki projelere ilham kaynağı olacağını ifade etti. “Türk-Mogol kaligrafi alanında iş birliğinin yanında Türk ebru sanatı ile Moğol kaligrafisinin birleşmesi, yalnızca geçmişin mirasını yaşatmak değil, aynı zamanda geleceğe yönelik yeni sanat anlayışlarını şekillendirmek adına çok önemli bir adım” dedi.

Bu anlamlı buluşma, sadece sanat dünyasında bir köprü kurmakla kalmadı, aynı zamanda iki ülke arasında uzun vadeli kültürel ve sanatsal iş birliklerinin kapılarını aralayarak, her iki kültürün zenginliklerini uluslararası alanda tanıtacak projelerin doğmasına da vesile oldu. Ortaya çıkan eserler, iki kültürün estetik ve sanatsal bağlarını pekiştirirken, bu iş birliği, dünya sanatına yeni bir perspektif kazandırma yolunda sağlam bir adım oldu. Gelecekte, Türk ve Moğol sanatçıları arasında yapılacak olan ortak antlaşmalar ve projeler, hem akademik hem de sanatsal alanda derinleşerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak. Bu buluşma, her iki taraf için de yeni fırsatlar oluşturacak, kültürel zenginliklerin daha geniş bir çerçevede paylaşılmasına imkan tanıyacak. İleriye dönük olarak düzenlenecek sergi, workshop ve projelerle, Türk ve Moğol sanatının ortak dili daha da derinleşecek ve bu iş birliği, sanatsal anlamda kalıcı izler bırakacak.