DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi’nde sınavlara hazırlık yapan öğrencilere nohut pilav dağıtarak başarılar diledi.

Düzce’de gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalar ile adından sıklıkla söz ettiren Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Düzce Üniversitesi’nde sınavlara hazırlanan öğrencilere sürpriz yaptı. Gençlik merkezi gönüllüleri pilav dağıtımı yaptı. Genç ofiste sınavlara hazırlanan öğrencilere dağıtılan nohut, pilav ve ayranın yanı sıra tüm okul içerisinde çalışanlara da ikram edildi.