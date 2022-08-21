DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde Düzce Üniversitesi’nde güvenlik tedbirlerinin artırılması görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde Düzce Üniversitesi’nde güvenlik tedbirlerinin artırılması görüşüldü.

Düzce Üniversitesi’nin 2022-2023 akademik dönemi 3 Ekim’de başlayacak. Yüzde 100 doluluk ile açılacak olan Düzce Üniversitesi’nde 33 bin öğrenci eğitim görecek. Öğrencilerin güvenliği için yapılacak çalışmalar dolayısıyla Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Düzce üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Başsavcı Yasin Emre, vali yardımcıları ve ilgili kurumların temsilcileri sağladı. Toplantıda, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliğinin arttırılması planlandı.