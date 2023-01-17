Düzce Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

Yıllık 30 bine yakın hastanın başvuru yaptığı Çocuk Acil Servisi, artan hastaların tedavi ihtiyacını karşılamak ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yeniden kesintisiz 24 saat esaslı çalışma düzenine geçti. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’in iradesiyle Hastane Başhekimi Prof. Dr. Serkan Torun tarafından Çocuk Acil Servisi, diğer bölümlerin işleyişini bozmadan yeniden koordine edildi. 700 metre kare alanda hizmet veren Çocuk Acil Servisi’nde; çocuk, acil tıp, çocuk yan dal uzmanları, hemşire ve yardımcı personeller ile birlikte özverili bir şekilde tüm acil vakalara 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor. 1 izolasyon odası, 3 gözlem odası olmak üzere 22 yatağın bulunduğu serviste erişkin hastalardan ayrı olarak çocuk hastalara daha modern ve ferah bir ortamda hizmet verilmesi sağlanıyor.

Güçlendirme çalışmaları başladı

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yataklı servislerin bulunduğu A Blok’ta daha güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla deprem güçlendirme ve bakım-onarım çalışmalarına başlandı. Yaşanabilecek depremde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, afet durumlarında hayati öneme sahip olan sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmamasının hedeflendiği güçlendirme çalışmaları nedeniyle yataklı servislerde daha az kapasite ile hizmet verilmeye başlandı.