Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Çanakkale Zaferi" başlıklı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda Programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından gerçekleştirilen konser ile başlayan program, Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel, Düzce Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin icra ettiği yürek yakan türküler ilgi ve beğeniyle takip edildi. Ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Çanakkale Zaferi’nin üzerinden bir asır geçtiğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti. 1. Dünya Savaşı süreci ve Çanakkale cephesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Genç, Çanakkale ruhunun güçlenerek artması temennileriyle sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmasının sonrasında programın panel bölümüne geçildi. Programın moderatörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabit Dokuyan, Çanakkale Zaferi’ni kutlamak ve şehitlerimizi anmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek bu zaferin tüm ezilen ve mazlum milletlere örnek olduğunu vurguladı.

Panelin ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Furkan Külünk, "Çanakkale Cephesinde Hava ve İstihbarat Teknolojileri" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Osmanlı Devleti’nin 1911-1912 yıllarında havacılık çalışmalarına başladığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Furkan Külünk, öğrencilerin pilot eğitimi için Almanya ve Avusturya’ya gönderildiğini sözlerine ekledi. İstihbarat türlerinden de bahseden Külünk, Osmanlı Devleti ve İngiltere’nin savaş teknolojilerini görseller eşliğinde anlattı.

Programın diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin ise "Çanakkale Cephe Gerisindeki Sağlık Hizmetleri" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Çanakkale Savaşları’nın arka planındaki kahramanlarından söz eden Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin, savaşın sadece cephede değil, cephe gerisinde de kazanıldığının altını çizdi. Cephede yaralı askerlere ilk müdahale ve Hilal-i Ahmer Hastaneleri başta olmak üzere o dönemdeki sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aktaran Şahin, tarihi görsellerle sunumunu noktaladı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Rabia Demirci ise "Çanakkale Şehitlerine" isimli duygu yüklü şiiri katılımcılarla paylaştı.

Program belge takdimiyle sona erdi.